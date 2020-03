Lyon : des sans-abris verbalisés pour non-respect des règles de confinement

Non, il ne s’agit pas d’un article du Gorafi. A Lyon, ce mardi, des policiers auraient verbalisé des sans abris pour ne pas avoir respecté le confinement. Aussi absurde que cela puisse sembler, ce serait bien arrivé selon le Samu social du Rhône.

L’organisme aurait recensé “quatre ou cinq” cas de ce paradoxe à Lyon, selon le Progrès.

Alors que les dons de nourriture baissent et que les passants, de moins en moins nombreux, sont aussi de moins en moins solidaire, la situation des sans-abris semble aller de pire en pire. De plus les fontaines et les toilettes publiques sont elles aussi fermées.

Pour l’affaire des sans-abris verbalisés, une enquête interne est ouverte. Le préfet de la région et du département a assuré que des mesures seraient prises pour venir en aide aux plus démunis. David Kimelfeld, le président de la Métropole de Lyon, a assuré que le grand Lyon “se tient à la disposition de l’Etat pour assurer leur protection”.