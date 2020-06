Lyon : des tensions importantes lors du rassemblement contre le racisme

Une nouvelle manifestation s’est déroulée ce samedi après-midi sur le parvis du Palais de justice des 24 colonnes, dans le 5e arrondissement lyonnais. Vers 14h, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment à l’appel du collectif “Vérité et justice pour Adama”.



Les gilets jaunes avaient appelé à manifester place Bellecour. Ils ont finalement rejoint le cortège présent devant le Palais de justice. La manifestation s’est terminée aux alentours de 16h.



En revanche, selon Le Progrès, à l’issue du rassemblement, 200 à 300 personnes se sont toutefois rejoints place Antonin-Poncet et place Bellecour. Des tensions importantes se sont fait ressentir. Les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau et les lacrymogènes pour permettre la dispersion des manifestants. Certains individus ont notamment jeté des bouteilles et des pierres en direction de la police.



Quelques minutes plus tard, les forces de l’ordre ont finalement repoussé les manifestants de la Presqu’île. À noter que la circulation sur les quais est particulièrement difficile ce samedi soir. Provisoirement, le métro D ne dessert plus la station Bellecour.