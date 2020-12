Lyon : deux nouveaux rassemblements prévus ce samedi

C’est un nouveau week-end de mobilisation qui débute dans la ville de Lyon. Deux rassemblements majeurs sont prévus ce samedi après-midi. La manifestation contre la loi “Sécurité globale” devrait à nouveau réunir une grande partie des Lyonnais. Le cortège s’élancera de la place Lyautey à partir de 15h.



Un autre rassemblement est prévu dès 14h à l’hôpital Edouard Herriot. Il vise à soutenir l’emploi et dénoncer les licenciements, le chômage et la précarité.



Pour rappel, un arrêté préfectoral a été publié vendredi après-midi pour interdire les manifestations dans une grande partie de la presqu’île entre 10h et 20h ce samedi. Le périmètre d’interdiction sera donc contourné par les deux cortèges.

La manifestation du 28/11 en presqu’île a engendré de nombreux troubles à l’ordre public et des violences à l’égard des policiers dont nombre d’entre eux ont été blessés.

De ce fait, le préfet met en place un périmètre d’interdiction pour les manifestations revendicatives demain pic.twitter.com/S29txqcJHU — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 4, 2020