Lyon : deux pompiers agressés par un homme qu’ils tentent de secourir

Deux pompiers de la caserne Lyon-Corneille ont été agressés par un homme âgé d’une cinquantaine d’années, ce vendredi soir, dans le 6e arrondissement lyonnais. Un pompier est grièvement blessé. Il a été transporté en urgence relative à l’hôpital.



Inconscient et alcoolisé, le suspect aurait frappé les deux fonctionnaires à plusieurs reprises alors qu’ils tentaient de lui porter secours. Selon Le Progrès, le plus jeune des deux soldats du feu est actuellement soigné à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon.



De son côté, le quinquagénaire a été interpellé et placé en garde à vue.