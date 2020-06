Lyon : devenez testeur pour L’Institut Français de la Vigne et du Vin !

Si vous êtes un amateur de vin rouge, cette annonce est faite pour vous ! L’Institut Français de la Vigne et du Vin basé à Villefranche-sur-Saône cherche des centaines de testeurs, comme le rapporte Le Bonbon.



Les séances de dégustation, se dérouleront du 30 juin au samedi 11 juillet dans le 1er arrondissement. Durant ces sessions de 45 minutes, les testeurs devront goûter du vin et remplir des questionnaires de satisfaction. Pour participer à la sélection, il est nécessaire d’être majeur et de ne pas travailler dans le domaine du vin.



Si vous souhaitez vous inscrire, il faut répondre à un questionnaire avant le 27 juin. Les personnes sélectionnées seront par la suite contactées pour choisir un horaire.