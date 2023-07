Lyon : d’ici 2026, les vélos seront prioritaires sur l’avenue des Frères Lumière

La Ville de Lyon et la mairie du 8ème arrondissement ont annoncé leur nouveau projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière. Les travaux concerneront l’avenue du 8e arrondissement de Lyon ainsi que la place Ambroise Courtois et la rue du Premier Film. Prévu d’être achevé pour 2026, le chantier va considérablement modifier le visage de l’avenue, qui va devenir une vélo-rue.

Objectif : redonner l’avenue aux cyclistes

En 2026, il ne sera plus possible de circuler en voiture sur toute la longueur de l’avenue des Frères Lumière, puisque la priorité sur celle-ci sera au vélos. L’itinéraire des véhicules motorisés sera donc dévié par des super blocs, ou autre aménagement urbain obligeant les automobilistes à tourner. Les cyclistes, en revanche, auront la possibilité de circuler sur toute la chaussée, y compris au milieu de celle-ci. Ils seront prioritaires sur les voitures, et celles-ci n’auront pas le droit de les dépasser.

Si une grande partie des automobilistes lyonnais ne semblent pas partager l’avis du maire, pour Olivier Berzane, l’objectif de ce projet est « l’apaisement du trafic ».

Une façon de « redonner leur place aux cyclistes », sur une avenue partagée qui se veut de plus en plus verte.

Transformer la ville pour l’adapter au changement climatique

Après la modification des axes de circulation, la végétalisation. Point important du chantier, la revégétalisation de l’avenue est un projet très cher à la Ville de Lyon. Pour Olivier Berzane, celle-ci servira à apporter de la fraicheur dans les sols, et à terme, retirer quelques degrés au thermomètre, qui « peut monter jusqu’à 45°C l’été » d’après le maire. Selon les commanditaires du chantier, il est d’autant plus important de végétaliser afin de « transformer la ville pour l’adapter au changement climatique et préserver la santé des lyonnais ».

La nouvelle « place to be » pour boire un verre ?

Outre ces aménagements, la Ville de Lyon et la mairie du 8ème arrondissement possèdent un objectif commun de transformer l’avenue des Frères Lumières en une rue où il fait bon vivre et glaner. De nombreuses terrasses devront s’y installer afin d’augmenter l’attractivité de l’avenue. Pour le maire du 8ème arrondissement, il y a une « véritable ambition de devenir un « coeur commercial » », plus dynamique qu’avant. Les commerces de bouche y seront donc une priorité, et les trottoirs élargis afin d’accueillir au mieux un flot d’environ 14 000 piétons chaque week-ends.