Lyon : du nouveau pour les trottinettes en libre-service

Après avoir lancé un premier appel à projets en 2020 afin de réguler la circulation des trottinettes, la Ville de Lyon a de nouveau retenu deux opérateurs après un nouvel appel à projets réaliser par la municipalité : Dott et Tier Mobile.

En 2022, la trottinette en libre-service a été largement adoptée par les Lyonnaises et Lyonnais. Pas moins de 456 000 usagers uniques dans la Ville de Lyon. La municipalité s’entour de quatre enjeux phares : le respect de l’espace public, la sécurité des personnes, l’exemplarité environnementale et la justice sociale.

Dott et Tier Mobility ont été sélectionnés parmi les huit opérateurs candidats, pour leur engagement, plus de sécurité et de durabilité. Cette autorisation de l’occupation du domaine public accordée par la municipalité sera effective à partir du mois de mars 2023 pour une durée de 4 ans.



A noter que “les deux opérateurs retenus proposeront des services très complets avec une attention particulière portée à la sécurité des usagers et non- usagers, l’organisation de l’espace public et la durabilité des engins. “, selon Valentin Lungenstrass, Adjoint au Maire de Lyon délégué aux Mobilités, à la Logistique urbaine et aux Espaces Publics. Un tarif incitatif sera mis en place pour privilégier le port du casque Pour éviter les conduites en état d’ivresse, un test de réactivité sera rendu obligatoire en soirée.