Lyon : Emirates a mené une campagne de recrutement ce jeudi

Ce jeudi, l’entreprise Emirates a organisée une journée porte ouverte au Radison Blu Hotel de la Part-Dieu dans le but de recruter de nouveau candidat dans sa compagnie aérienne. Au total, l’entreprise est à la recherche de 6000 personnes sur les six prochains mois selon le Progrès. Pour postuler, il faut mesurer au moins 1 mètre 60, parler et écrire couramment l’anglais et avoir au moins un an d’expérience dans l’hôtellerie ou le service client.