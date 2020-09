Lyon : entre 2000 et 4000 personnes ont manifesté

Entre 2000 et 4000 personnes se sont rassemblées ce jeudi à Lyon. Les manifestants ont déambulé ensemble entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour à l’appel de l’intersyndicale (CGT, Solidaires et FSU).



C’est la première manifestation de grande envergure depuis le début de la crise sanitaire ! Les mots d’ordre de ce rassemblement étaient : “mobilisés pour un autre avenir” et “masqués mais pas muselés”.



Les organisateurs ont notamment réclamé une réduction du temps de travail ainsi qu’un meilleur encadrement du télétravail. Aucun incident n’a été rapporté ce jeudi à Lyon.