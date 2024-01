Lyon est dans le top 10 des meilleures villes du monde pour manger à petit prix

La capitale des Gaules se classe 7e , dans un classement mondial établi par l’agence de référencement britannique Digitaloft et le site canadien SpinGenie. Lyon affiche un joli ratio de 8,3 restaurants à petit prix pour 10 000 habitants. La ville compte 434 établissement abordables décomptés et c’est le ratio qui compte pour ce classement.

Néanmoins, Lyon n’est pas la première ville française de ce top. Paris et Aix-en-Provence, sont classées respectivement 5e et 6e, avec un ratio de 11,1 et 10,6. Ce sont donc, trois villes françaises qui se retrouvent dans le top 10.

Ce classement a placé en tête la ville de George Town en Malaisie, qui est apparement, un paradis pour les gourmands et les économes.

R.M