Lyon est la troisième ville la plus embouteillée de France

TomTom vient de publier son classement des villes, les plus embouteillées de France, et Lyon se classe 3e.



L’année dernière, les Lyonnais ont passé 89 heures dans les bouchons. Un chiffre en hausse de 6h24 par rapport à l’année précédente.

Le temps de trajet moyen pour 10km est de 20 minutes et 50 secondes. La pire journée de l’année a eu lieu le mois dernier. C’était le 15 décembre. Par ailleurs, les Lyonnais ont dépensé 165 euros de carburant supplémentaire en 2023 à cause des bouchons.



A noter que Bordeaux et Paris occupent les deux premières places du classement français, pour le classement européen ce sont les villes de Londres, Dublin et Milan qui occupent le podium.

C.B.