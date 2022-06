Lyon : face à la canicule, la Ville appelle ses habitants à la plus grande vigilance

Il fait très chaud à Lyon. La ville va notamment connaître un pic des températures en fin de semaine. 34 degrés la journée et 24 degrés la nuit en moyenne… comme dans toute la France, la canicule n’épargne pas Lyon et sa métropole. Selon Météo France, l’ancienne capitale des Gaules sera même la ville la plus chaude de France dimanche 19 juin. Pour faire face à cet épisode caniculaire, la Ville de Lyon demande donc à ses habitants d’être vigilants, notamment les personnes les plus vulnérables.



Attention à la déshydratation

Ces dernières sont invitées à s’inscrire sur le registre du plan canicule. Avec une inscription, ces personnes seront en lien direct avec des agents du Centre communal d’Action sociale.



Via un communiqué, la Ville a tenu à rappeler les bons gestes pour se protéger :

– Boire 1,5 L d’eau par jour et ne pas consommer d’alcool ;

– Manger normalement ;

– Maintenir son logement frais en fermant les fenêtres et les volets ;

– Ne pas sortir aux heures les plus chaudes ;

– Se rafraîchir en se mouillant la peau ;

– Si besoin, demander conseil à son médecin traitant ;

– Donner de ses nouvelles à son entourage.



Ouvertures des piscines, parcs et fontaines au public

Depuis le 7 juin dernier, deux piscines municipales en configuration estivale accueillent du public : la piscine de Vaise et le Centre nautique Tony Bertrand. Dans les prochains jours, l’offre va s’accroître avec le retour de la piscine éphémère du Parc de la Tête d’Or, l’ouverture de celle de la Duchère, ainsi qu’une toute nouvelle piscine éphémère à Gerland.



Concernant les parcs, leurs horaires d’ouvertures sont élargis : de 06h à 23h au lieu de 06h30 à 22h pour le Parc de la Tête d’Or, le Parc Sergent-Blandan et le Parc de Gerland.



Pour les fontaines publiques, plusieurs d’entre elles ont été remises en eau après avoir été arrêtées lors de la crise sanitaire.



Un plan interactif des lieux et parcours frais

Une cartographie interactive recense plus de 600 endroits de la ville lyonnaise considérés comme des lieux frais : musées, bibliothèques climatisées, traboules, parcs ombragés… Ces lieux sont accessibles et gratuits pour tous. Lyon a d’ailleurs été la première grande ville à recenser les lieux frais de son territoire sur une cartographie interactive.

De plus, depuis l’année dernière, cette cartographie comprend des « parcours frais », c’est-à-dire des itinéraires reliant ces havres de fraîcheurs où les déplacements sont les plus agréables même en cas de fortes chaleurs.



Pour la trouver, rendez-vous sur le site internet de la Ville.