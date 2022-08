Lyon : face au manque de personnel, les piscines de la ville fermeront un jour par semaine

Durant tout le mois d’août, les piscines municipales de Lyon fermeront un jour par semaine à cause d’une pénurie de maitres-nageurs.

La Ville de Lyon est contrainte d’adapter les services dans les piscines face à ce manque de personnel. Alors que les journées s’annoncent chaudes et que la fréquentation dans les piscines s’accroit de plus en plus, la municipalité veut garantir la sécurité de tous.

C’est pour cela que les piscines vont fermer à tour de rôle : la piscine de Mermoz (8e) sera fermée tous les lundis, le centre nautique Tony-Bertrand (7e) le sera les mardis, la piscine de la Duchère (9e) sera fermée les jeudis, tandis que celle de Gerland (7e) fermera tous les vendredis.

Toutefois, cette mesure n’est pas appliquée pour la piscine de la Tête d’Or.