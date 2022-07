Lyon : faire une balade à vélo nu dans la ville ce dimanche 24 juillet

Ce dimanche 24 juillet, une balade à vélo naturiste est organisée au Parc de la Tête d’Or. Cet événement s’inscrit dans le cadre du World Naked Bike Ride.



Ce Tour de France naturiste est porté par le Mouvement Naturiste. Il a démarré le 14 juillet dernier à Rennes et se terminera le 3 août à Paris. En 15 étapes, il a pour but d’éveiller les consciences sur l’urgence climatique.



Le 24 juillet, l’étape reliera l’INSA Ladois à Lyon Confluence, en passant par le célèbre Parc de la Tête d’Or.



Cette balade à vélo est ouverte à tous et, pour les plus pudiques, vous n’êtes pas obligés de le faire complètement nu. La consigne est juste de venir avec le moins de vêtements possibles.



Le rendez-vous est fixé au Vélodrome du Parc de la Tête d’Or à 14 h 30.