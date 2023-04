Lyon fait partie des villes les plus quittées de France

Depuis la pandémie, la tendance à quitter les plus grandes villes ne cesse d’accroître et cela se montre notamment dans le classement des villes les plus quittées de France réalisé par le leader de l’estimation immobilière en ligne, Meilleurs Agents, modélisant le marché de l’immobilier depuis 2008.



C’est Lille qui prend la tête avec 70% des Lillois voulant quitter la capitale des Flandres, avec 66% Rennes se classe deuxième et Lyon complète le podium avec 63%. Dans le top 5, on retrouve également Bordeaux (63%) et Montpellier (56%).



Les Citadins cherchent majoritairement un environnement plus calme, moins pollué et gagner de l’espace. Le rêve de quitter ces villes n’est pas pour autant un exode rural car seulement 16% des recherches en 2022 portent sur des zones rurales, en revanche les chiffres sont tout de même en hausse.