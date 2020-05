Lyon fait son entrée dans le top 50 des villes de congrès !

L’International Congress and Convention Association (ICCA) a dressé son classement des villes les plus performantes en matière d’accueil de congrès associatifs en 2019. La ville de Lyon fait son entrée dans le top 50.



Organisant plus de 59 manifestations en 2019, Lyon atteint la 41e place, montant ainsi de 22 rangs depuis l’année dernière.



Le Directeur Général d’OnlyLyon Tourisme et Congrès, s’est réjoui de cette place d’honneur dans le classement mondial, voyant un bon espoir pour la relance du tourisme d’affaires, largement éprouvé par la pandémie du Covid-19.



Au niveau national, Lyon conserve sa deuxième place, juste derrière Paris depuis maintenant 4 ans, de quoi faire la fierté des Lyonnais.