Lyon : fermeture des urgences de Vénissieux à partir de ce 6 mars

À partir de ce 6 mars, le service d’urgence du groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud de Vénissieux (Rhône) sera fermé de 22h à 8h. Un manque de personnel contraint les dirigeants des hôpitaux à prendre une telle décision.

De plus, le chef des urgences de l’hôpital des Portes du Sud, Didier Brodsky, affirme que l’activité nocturne est faible et que la grande majorité des patients ne nécessitent pas un traitement hospitalier urgent.

Cette fermeture voit des patients mécontents mais n’accusant pas les médecins et aides-soignants, au contraire, la colère se tourne vers l’État qui n’agit pas face à cette situation.

Cette fermeture qui ne durera que 6 mois pour l’instant, permettra de réaliser de nouveaux recrutements. Une prise en charge la journée serait également plus rapide.

En cas de besoin, le dirigeant vous invite à vous rendre dans les autres services d’urgence ou de contacter le 15.