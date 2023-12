Lyon fête 25 ans d’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco

C’était il y a 25 ans jour pour jour. L’ inscription de Lyon au patrimoine mondial UNESCO remonte au 5 décembre 1998.

Une inscription pour le Site historique, 427 hectares, soit 10 % de la ville : les quartiers du Vieux-Lyon, la colline de Fourvière, les pentes de la Croix-Rousse et une grande partie de la Presqu’île. S’il est riche de 162 édifices protégés au titre des Monuments Historiques, c’est en fait la remarquable continuité urbaine qui a été reconnue par l’Unesco comme valeur universelle exceptionnelle

À quoi s’ajoutent les 323 hectares de la “zone tampon”, notamment les rues au-delà du boulevard de la Croix-Rousse et la rive gauche du Rhône jusqu’aux avenues de Saxe et Jaurès. Objectif : penser la préservation et la mise en valeur du patrimoine au-delà du Site historique en considérant l’ouverture sur la ville contemporaine.



En plus du périmètre Unesco, Lyon compte 5 autres périmètres protégés :

– 2 sites patrimoniaux remarquables (SPR) au titre du Code du patrimoine : le Vieux Lyon et les pentes de la Croix-Rousse.

– 3 sites au titre du Code de l’environnement (loi 1930) : la place Bellecour et l’île barbe (classées), le site de Lyon (inscrit)