Lyon : fin de la transformation de la rue Pierre-Audry

Après plus d’un an de travaux, le réaménagement de la rue Pierre-Audry, qui fait la liaison entre les 5e et 9e arrondissements, est terminé.



La rue avait entamé sa transformation en mars 2021 mais le projet initial remonte à 1999. C’est d’ailleurs la précédente mandature qui avait validé ce projet de réhabilitation.

Végétalisation et sécurité au cœur du projet



Les objectifs du réaménagement de la rue Pierre-Audry sont multiples. Le premier était de végétaliser la rue pour lutter contre les îlots de chaleur. Au total, 100 arbres ont été plantés et des massifs végétaux ont été mis en place pour favoriser les zones d’ombre l’été.

Le deuxième objectif était de casser la vitesse des voitures. Pour cela, la chaussée a été réduite à 2×1 voies et des plateaux surélevés ont été installés pour réduire la vitesse.

Le troisième objectif était de faire de la place au mode doux et aux piétons. Ainsi, deux pistes cyclables ont été créées, les trottoirs sont plus larges et deux squares ont été aménagés.

Une coopération avec les écoles de la Ville

Deux écoles élémentaires, Jean-Zay (Lyon 9) et Ferdinand-Buisson (Lyon 5), ainsi que le collège Jean-Moulin (Lyon 9) ont participé à ce projet.

Les élèves ont soumis des idées à la Métropole de Lyon et la plupart ont été retenues, comme l’explique Garance, élève de CM2 à l’école Ferdinand-Buisson :

Ce sont également ces écoliers qui ont choisi le nom des 2 squares : Thérèse-Girardon et Katia Krafft.



Le coût total de la transformation de la rue Pierre-Audry est de 6 million d’euros, dont 5,3 millions d’euros de voirie.