Lyon : fin de l’épisode de pollution, la circulation différenciée levée

L’épisode de pollution à l’ozone en cours depuis jeudi, est terminé. La circulation différenciée, mise en place à Lyon, Caluire et Villeurbanne, est donc levée.



La préfecture a annoncé ce lundi dans un communiqué que « la qualité de l’air est revenue à un seuil normal ». Les automobilistes n’ont plus besoin de disposer d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 pour circuler dans les zones qui étaient concernées par les restrictions, et l’abaissement des limitations de vitesse n’est également plus en vigueur.



Selon Atmo, la météo restera caniculaire mardi et mercredi cependant « les concentrations d’ozone resteront élevées mais sans atteindre le seuil d’information », notamment grâce aux orages et au vent annoncés. La qualité de l’air devrait nettement s’améliorer à compter de jeudi.



En effet, cette dernière reste médiocre ce lundi à Lyon. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes fixe un indice de 67 sur son échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l’air).



À noter que le niveau information-recommandation est maintenu ce lundi dans la zone des Côteaux, qui reste en vigilance jaune.

Fin de l'épisode de #pollution à l'#Ozone dans le #Rhône et la métropole de #Lyon.

A compter de ce jour 15h00, les mesures antipollution, notamment la #CirculationDifférenciée et la baisse des limitations de #vitesse, prennent fin.



➕ d'infos ⤵️https://t.co/tjMl2PrXql pic.twitter.com/4mR8DtGM1i — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 10, 2020