Lyon : Garden In République revient pour une 3e édition du 24 au 27 mai

Du 24 au 27 mai prochain, l’évènement Garden In République va avoir lieu sur la place de la République sur la Presqu’île de Lyon dans le 2e arrondissement. Il s’agit de la 3e édition de cette jardinerie éphémère en plein cœur de la capitale des Gaules. Ainsi 6 producteurs locaux seront sur place pour vendre des plantes cultivées sans pesticides. On estime qu’en moyenne, 4 Français sur 5 achètent au moins une plante par an, et donc pourquoi pas profiter de cette belle occasion pour le faire ?