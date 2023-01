Lyon : Grégory Doucet annule la table ronde sur les accords d’Oslo

Les tensions étaient trop fortes. Le maire de Lyon a annulé ce lundi sa table ronde consacrée à la Palestine et aux 30 ans des accords d’Oslo, selon Tribune de Lyon.. La conférence, annoncée le 24 janvier dernier, aurait dû se tenir le 1er février prochain à l’Hôtel de Ville. Le maire de Lyon a justifié sa décision par le regain de violence au proche-Orient et les récents attentats perpétrés à Jérusalem.

Dimanche matin, s’est déroulée la cérémonie de commémoration de la libération du camp d’Auschwitz. Grégory Doucet, représenté par son adjointe à la Mémoire a été hué par la communauté juive. Des propos comme “Dégage ! C’est une honte”, ont été prononcés.

La présence de l’avocat Salah Hamouri à la table ronde étaient la cause de ces vives réactions. Ce dernier est soupçonné de terrorisme contre Israël et est actuellement réfugié en France. Cela avait également provoqué la colère d’une grande partie de la communauté juive mais aussi de personnalités lyonnaises et de différents politiciens.

Le maire de Lyon a finalement décidé de revenir sur ses positions.