Lyon : il détenait plus de 200 000 photos et 40 000 vidéos à caractère pédopornograhique

Un individu de 45 ans a été interpellé le 12 janvier dernier pour l’enregistrement ou la fixation d’images à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans.

Les enquêteurs avaient repéré que cet habitant du 3ème arrondissement de Lyon téléchargeait massivement des fichiers pédopornographiques via le logiciel de torrent Emule. Le quadragénaire a reconnu les faits durant sa garde à vue en expliquant s’y adonner depuis deux ans. Il avait été relâché en attendant l’exploitation des données retrouvées sur son ordinateur portable et sur ses disques durs externes. L’enquête a permis de retrouver plus de 200 000 images et 40 000 vidéos.

L’individu a de nouveau été interpellé ce lundi, à son domicile. Il a été présenté ce mardi au Tribunal judiciaire de Lyon en vue d’une convocation par procès-verbal.