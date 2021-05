Lyon : il est désormais interdit de fumer devant certaines écoles du 2e arrondissement

La mairie du 2e arrondissement de Lyon met en place dès ce mardi des zones non-fumeurs devant certaines de ses écoles.

Onze écoles du centre-ville lyonnais ont signé une charte pour bannir la cigarette à l’entrée des établissements. L’accord a été co-signée avec le comité Rhône de la Ligue contre le cancer. Le premier espace sans-tabac est mis en place ce mardi devant l’école Alix.



A noter que les écoles Alix (primaire et maternelle), Condé (primaire et maternelle), Gilibert et Montessori, Germaine Tillion, Lucie Aubrac, Michelet, Lamartine et Sacré-Cœur sont concernées.