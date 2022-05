Lyon : ils grimpent au sommet de la tour Crayon à mains nues

Côme et Alec, ont réalisé l’exploit de grimper au sommet de la tour Crayon, symbole de Lyon à la Part-Dieu, édifice culminant à 165 m de haut. Après une première tentative dans la nuit du 20 mars dernier, ils ont essayé de réitérer l’expérience à 4 heures du matin le 22 avril dernier et de réussir à terminer l’ascension.

Malgré leur jeune âge, Côme et Alec ne sont pas des amateurs. Ils ont déjà réussi à grimper à mains nues bon nombre d’édifices sur Lyon et en France et ils ne veulent pas s’arrêter là. La prochaine pourrait bien être To-Lyon, celle qui se construit actuellement à la Part-Dieu. Un objectif et une envie comme le souligne Alec : “Cela peut être envisageable lorsqu’elle sera terminée. ”

Les deux funambules n’ont pas fini d’impressionner les habitants de la ville bravant tous les risques et les interdits de monter.