Lyon : ils tentent de voler 374 culottes et 229 soutiens-gorge

C’est un vol pour le moins particulier. Selon le Progrès, trois personnes ont tenté de dérober des centaines de culottes et de soutiens-gorge.



Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans un magasin du 6e arrondissement de Lyon. Une fois sur place, les forces de l’ordre ont constaté que la porte vitrée du commerce avait été brisée et l’intérieur du magasin était saccagé.



Un homme de 43 ans, qui était encore présent sur place, a été interpellé. Les deux autres voleurs sont parvenus à prendre la fuite.



Les trois malfaiteurs comptaient repartir avec 374 culottes, 229 soutiens-gorge, mais aussi des porte-jarretelles et des nuisettes.