Lyon : interdiction de consommer de l’alcool sur l’espace public pendant la Fête de la Musique

Pour le « bon déroulement des festivités » et la garantie du « respect de la tranquillité publique », la Préfecture du Rhône a pris un arrêté préfectoral à l’occasion de la Fête de la Musique à Lyon.



Dès ce mardi 21 juin 17h à jusqu’à mercredi 5h, il sera interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique sur tout le territoire rhodanien. La vente d’alcool à emporter est également interdite dès ce mardi soir 20h, sous quelque forme que ce soit.



L’alcool mais aussi les feux d’artifices seront interdit à la vente, tandis que la détention ou l’usage de feux d’artifices, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sont prohibés.



De plus, la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sont également interdits (sauf démarche à usage privé dûment justifiée).



Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, appelle également « à la plus grande prudence sur les routes et au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant ». Selon la préfecture, « l’alcool reste aujourd’hui, avec la vitesse, l’une des deux principales causes de mortalité routière ».