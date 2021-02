Lyon : Just Eat offre 150 emplois en CDI

C’est une petite révolution que vient de lancer la plateforme britannique de livraison de plats cuisinés, Just Eat.



En effet, à Lyon, 150 emplois sont offerts en CDI de 10 à 35 heures. 75 coursiers ont déjà été recrutés, il reste donc… 75 places à pourvoir.



Avec une rémunération de 10,30€ de l’heure, ils quittent donc leur statut d’auto-entrepreneurs pour celui de salariés de Just Eat avec de nombreux avantages par rapport aux entreprises concurrentes, Uber Eats et Deliveroo (protection sociale, assurance chômage, congés, formation, perspectives d’évolution dans l’entreprise).



D’ici la fin 2021, la firme outre-Manche souhaiterait atteindre les 400 CDI à Lyon.