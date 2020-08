Lyon : la CGT Educ’Action inquiète pour la rentrée scolaire

La CGT Educ’Action de l’académie de Lyon, met en avant ses inquiétudes et revendications quant à la rentrée scolaire de septembre dans les écoles, collèges et lycées dans un contexte de risque de reprise épidémique et de préparation institutionnelle.

Le syndicat CGT des métiers de l’Éducation nationale insiste dans un communiqué sur « le manque d’anticipation et de préparation pour cette rentrée 2020 ». En effet, il déplore une seconde vague qui serait « dramatique, tant sur le plan sanitaire que social. »

Dans ce même communiqué, il revendique des « directives concrètes » concernant «un pool d’équipements informatiques mobiles homogènes, pour prêt aux élèves et professeurs pour l’enseignement à distance » comme promit dans le plan de continuité pédagogique. Il est regretté qu’ « aucun plan d’urgence n’a été mis en œuvre », dans une académie lyonnaise où pourtant « les effectifs explosent. »

« La CGT Educ’action continue de réclamer un plan d’urgence pour l’éducation, incluant mesures de préventions réelles et adaptées à la réalité du métier, baisse des effectifs, investissement dans les équipements, formation des élèves et des personnels, réquisition et aménagement de locaux, le tout dans un objectif de prévention maximale du risque épidémique tout en assurant l’accès au service public d’éducation à tous les élèves, en particulier les élèves des classes populaires qui subissent de plein fouet ce manque de préparation. »