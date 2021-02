La chanteuse lyonnaise Pomme victime de harcèlement sexuel dans sa jeunesse

Le harcèlement sexuel touche des millions de personnes en France chaque année, et il n’épargne évidemment pas les artistes. La chanteuse, Pomme, originaire de Décines-Charpieu, en a fait les frais.



Dans une lettre ouverte publiée par Mediapart, la jeune femme de 24 ans dénonce ce qu’elle a vécu ces dernières années. “De mes 15 à mes 17 ans, j’ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment”, écrit-elle. “J’ai été l’objet de quelqu’un, façonnée selon ses fantasmes et déviances psychologiques.”



Alors qu’elle avait déjà manifesté sa colère contre les violences sexuelles dans le milieu de la musique, Pomme a souhaité apporté des précisions poignantes sur sa vie.



“Alors voilà, j’ai été harcelée sexuellement, et par la suite, mansplainée à d’innombrables reprises, et puis diminuée et réduite dans mes compétences, et puis et puis. Je suis pas la seule, je suis pas une exception et je suis pas à plaindre”, ajoute l’artiste.