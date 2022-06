Lyon : la concertation pour la Voie lyonnaise numéro 2 va s’ouvrir

🟠 La Voie Lyonnaise N°2⃣ arrive bientôt 🚲



🍀 Mions – Cailloux sur Fontaines, avec un passage à côté de nos grands parcs publics : Tête d'or, Blandan et Parilly. Ce futur axe structurant permettra à toutes et tous de choisir la mobilité cyclable de manière rapide et sécurisée. pic.twitter.com/qIiK9Vh0aL