Lyon : la déchetterie fluviale rouvrira ses portes ce samedi

Après des mois de fermeture, la déchetterie fluviale du quai Fulchiron (Lyon 5e) va reprendre du service. Elle rouvre au public à partir de ce samedi 4 juillet, de 9h à 18h.

Les conditions d’accueil sont aménagées en raison de la crise sanitaire. Il est donc obligatoire de porter un masque, et de fournir une attestation de domicile. Pour rappel, les véhicules utilitaires et les remorques de plus de 500 kg sont interdits d’accès. La déchetterie est ouverte tous les samedis, sauf le 15 août prochain. Le service des déchetteries mobiles sera, quant à lui, de nouveau disponible dès le mois de septembre.

À noter également que la collecte des textiles est relancée sur le territoire national. Les différentes bornes et points d’apports volontaire reprennent donc progressivement dans la Métropole.