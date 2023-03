Lyon-La Duchère enchaîne face à Sète devant son public

Lyon-La Duchère s’est imposé tranquillement 3-0 ce samedi face au FC Sète à domicile lors de la 22e journée du groupe C de National 2. Un succès qui permet aux Lyonnais de faire la course en tête au classement à égalité de points avec Marignane Gignac et Jura Sud, mais le club rhodanien possède la meilleure différence de but. Pour rappel, seul le leader du championnat montera dans l’échelon supérieur, en National, l’an prochain. Pour leur prochaine rencontre, les Sang et Or se rendront à Thonon Evian le 1er avril à 18h.