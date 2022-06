Lyon : la gare Part-Dieu fermée le week-end du 4-5 juin

Attention si vous devez prendre le train ce week-end à Lyon, la gare Part-Dieu cessera exceptionnellement ses activités du 4 au 5 juin, plus précisément de samedi 13h à dimanche 13h.

Aucune circulation ferroviaire ne desservira la gare pour cause de travaux sur la voie L, 12e voie de la gare qui sera bientôt mise en service.



La voie L est enfin terminée après plus de quatre ans de travaux. Elle mesure 800 mères de long, dont 400 mètres de quais et aura coûté 100 millions d’euros.



Avec un trafic complètement à l’arrêt, les autres gares de la ville lyonnaise prendront le relais ce week-end.