Lyon : la Halle Caoutchouc à Confluence reprend vie

Le promoteur immobilier 6e Sens a annoncé ce mercredi l’acquisition de la Halle Caoutchouc. Ancienne fabrique de caoutchouc factice créée en 1917, la halle située dans le deuxième arrondissement de Lyon est l’une des dernières de La Confluence à être réhabilitée.



Le projet prend le parti de maintenir les dispositions de couverture d’origine afin de préserver le caractère patrimonial de la halle. Le but de cette réhabilitation est d’affirmer le caractère industriel d’une halle chargée d’histoire, tout en concevant un bâtiment ouvert sur un environnement “paysager”.



Un projet engagé dans le vert



L’usine de 4100m² sera donc réhabilitée et transformée en un “espace de travail contemporain à faible impact écologique”. Pour cela, une construction neuve à faible impact écologique verra le jour et une ventilation naturelle ainsi qu’un système de rafraîchissement performant seront installés. Un système de récupération des eaux de pluie pour les sanitaires et l’arrosage sera également mis en place. Enfin, une réutilisation des tuiles sera effectuée pour la réfection de la toiture et valorisation des déchets issus de la démolition.