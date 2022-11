Lyon : la journée nationale de la reconversion professionnelle aura lieu ce 8 novembre

Ce mardi 8 novembre, la journée nationale de la reconversion professionnelle est organisée à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu. Il sera ainsi possible de prendre des renseignements concernant des secteurs d’activités à la recherche de travailleurs mais aussi de rencontrer un professionnel pour orienter ses envies et recevoir des conseils. Des ateliers et des conférences gratuits seront proposés sur place au 83-85 boulevard Marius-Vivier-Merle.