Lyon : la ligne C du métro en travaux du 24 juillet au 11 août

À partir de ce lundi 24 juillet, des travaux de rénovation vont être effectués sur la ligne C du métro lyonnais pour “optimiser les équipements du tunnel“. Les travaux dureront jusqu’au 11 août compris. La ligne C circulera uniquement entre Cuire et Croix-Rousse pendant cette période.

Les stations Hôtel de Ville – Louis Pradel et Croix-Paquet ne seront donc plus desservies. Pour rejoindre les secteurs Croix-Rousse et Hôtel de Ville pendant la durée des travaux, les voyageurs sont invités à emprunter la ligne C13 dont la fréquence sera renforcée, avec des passages entre 8 et 15 minutes au lieu de 12 à 25.



Plus d’informations à retrouver ici.