Lyon : la ligne du métro B fermée plusieurs jours en août

Les travaux sur la ligne du métro B se poursuivent en cette période estivale. Après la mise en service de nouvelles rames automatiques fin juin, la prochaine étape de la ligne concerne le prolongement jusqu’à Saint-Genis-Laval. Cette extension nécessite de poursuivre les travaux sur l’ensemble de la ligne.

Ainsi, pour « permettre aux entreprises de réaliser ces opérations, la ligne B sera en arrêt d’exploitation dimanche 14, lundi 15, samedi 20 et dimanche 21 août et fermera plus tôt, 8 soirées au cours du mois d’août », indique TCL dans un communiqué.

Quelles répercussions sur le trafic et la fréquence ?

En ce qui concerne les quatre jours de fermeture totale de la ligne, des bus relais desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes entre 8h et 22h, et jusqu’à 8 minutes samedi 20 août.

Premier départ de Gare d’Oullins à direction Gare Part-Dieu à 04h52

Dernier départ de Gare d’Oullins à direction Gare Part-Dieu à 0h21 (01h50 les samedis 14 et 20 août)

Premier départ de Gare Part-Dieu direction Gare d’Oullins à 04h52

Dernier départ de Gare Part-Dieu direction Gare d’Oullins à 0h11 (01h58 les samedis 14 et 20 août)

Pour les huit soirées où le métro fermera plus tôt à savoir mardi 16, mercredi 17, lundi 22, mardi 23, mercredi 24, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août, des bus relais desserviront toute la ligne avec une fréquence de 10 minutes.