Lyon : la Mairie du 2e soutient le recyclage des masques chirurgicaux

La Mairie de Lyon 2e se met à la collecte et au recyclage des masques chirurgicaux usagés. Elle met en place en partenariat avec l’association locale TEHP (Territoire à Energie Humaine Positive) un point de collecte à compter du vendredi 16 avril 2021, à l’accueil de la Mairie, selon les règles strictes de sécurité de gestion des déchets à risque infectieux. En cela, la mairie participe à la crise sanitaire et adopte une attitude écoresponsable vis-à-vis des déchets.



Un constat accablant



Pierre Oliver, Maire de Lyon 2e, estime que la consommation de masques chirurgicaux, à usage unique, génère un nombre important de déchets à particules plastiques nocives. Ceux-ci pourraient mettre jusqu’à 450 ans pour se décomposer. Il est donc essentiel pour lui d’agir car ce sont plus de 4,3 milliards de masques jetés par jour dans le monde.



Un travail collectif



L’association TEHP basée en Auvergne-Rhône-Alpes se charge de la collecte et l’entreprise Cycl-Add prend le relai pour la partie recyclage. Cette firme va transformer les masques chirurgicaux en pièces 100% recyclées et les coutures ainsi que les élastiques deviendront des pièces plastiques.



En participant à la collecte, la Mairie du 2e soutient une petite structure locale et redonne vie à des masques usagés.