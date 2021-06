Lyon : la Marche des Fiertés de retour ce samedi

La 25e Marche des Fiertés de Lyon partira de la place Bellecour ce samedi à partir de 14h. Les manifestants sont invités à se rassembler à partir de 12h. Les associations prendront la parole entre 12h30 et 13h30 avant de se mettre en place pour la marche. Les manifestants prendront ensuite la direction du pont Morand avant de passer par le pont de la Guillotière et de revenir sur la place Bellecour aux alentours de 17h.



Le collectif Fiertés en Lutte appelle à la mobilisation ce samedi pour lutter contre les discriminations homophobes et transphobes, mais aussi contre l’extrême droite et le fascisme. La nouveauté de cette année concerne les différents cortèges “non-mixtes” mis en place. Une décision qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Les participants auront toutefois la possibilité d’intégrer un groupe mixte s’ils le souhaitent.

C'est demain ! Nous vous attendons nombreux-ses 🌈



On rappelle encore une fois aux non habitué-es de la non mixité qu'il est possible aux concerné-es d'également marcher dans le cortège mixte, un placement n'est pas fixe ni fixé.



N'hésitez pas à relire les postes de prévention! https://t.co/rK8pqDSFIP — Collectif Fiertés en Lutte (@CFL_Lyon) June 11, 2021