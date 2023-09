Lyon : la marque de sport écoresponsable NOSC, ouvre sa première boutique

Ce jeudi, la marque NOSC ouvre sa première boutique au 19 rue René Leynaud, dans le 1er arrondissement de Lyon. L’entreprise lyonnaise créée ses vêtements de sport écoresponsable à partir de deux matières. “Le polyester recyclé issu de bouteilles plastiques recyclées, et la graine de ricin, c’est un peu notre innovation” explique Maugan Peniguel, co-fondateur de NOSC.

Ce dernier ainsi que ses collaborateurs proposent leurs produits pour de nombreux sports. “L’objectif c’est de proposer des vêtements qui soient multifonctionnels, pour un usage multisports. Avoir la capacité d’avoir un produit pour plusieurs sports différents“.

Le but est de proposer aux clients différents modèles, pour une tenue plus complète. “Ça passe par de la casquette, du t-shirt ou de la brassière chez la femme, du legging pour une pratique comme le yoga. On est en mesure d’équiper tout le monde de manière écoresponsable” précise l’homme de 27 ans.

L’ouverture de la première boutique dans les pentes de La Croix-Rousse, permettra d’établir un vrai lien avec les clients. “Ça va renforcer la rencontre avec nos clients. Vendre en ligne c’est très intéressant sur pas mal de points, mais post covid, je pense que c’est hyper important de recréer du lien. C’est vraiment une valeur qui est très forte chez nous” ajoute-t-il.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, plusieurs activités seront proposées, telles que des sessions de courses à pied ou des sessions de yoga.