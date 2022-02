Lyon : la métropole désignée comme la plus attractive de France

Un classement paru ce lundi suite à une enquête menée par le cabinet HelloWork, qui se décrit comme le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation, désigne Lyon comme la métropole la plus attractive de France.

Le classement a été établi selon l’avis de 2 383 personnes actives issus de 21 métropoles françaises. Lyon devance Rennes, Nantes, Toulouse et Metz.

Lyon, Rennes et Nantes sur le podium

Lyon arrive première en ce qui concerne la qualité de ses infrastructures et sa beauté. Elle se classe deuxième à propos des possibilités de développement de carrière, troisième pour son dynamisme économique et son marché de l’emploi et enfin quatrième pour ses équipements liés à la mobilité douce.

En revanche, Lyon est bien loin des autres métropole en ce qui concerne le coût de la vie, avec une dix-septième place au classement.