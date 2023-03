Lyon : la Métropole lance le premier Club Solaire de la région

Ce mardi, la Métropole du Grand Lyon a lancé le Club solaire lors du salon Be Positive d’Eurexpo. Ce club est une initiative co-fondée avec AuRA Digital Solaire et Enedis. Après quelques explications, les fondateurs du club ont procédé à la signature de la convention de lancement.

Le Club Solaire de la Métropole est destiné à accélérer la solarisation du territoire métropolitain en apportant aux acteurs du territoire les outils et la mise en réseau dont ils ont besoin pour accélérer le développement de leurs projets solaires sur le territoire. Il se manifestera dans plusieurs actions et animations comme :

la promotion de l’énergie solaire sur le territoire,

la fédération d’initiatives innovantes,

la promotion d’une intégration pertinente de l’énergie solaire photovoltaïque dans le réseau de distribution électrique,

et l’accompagnement des acteurs pour un développement coordonnée et pertinent de l’énergie solaire.

L’idée de ce club est venue à la Métropole en juin 2022 et a été inspirée par la création du premier club solaire de France à Marseille. Il s’inscrit également parfaitement dans la politique de transition énergétique du Grand Lyon qui vise à baisser de 30 % les consommations d’énergie d’ici 2030. Tout en doublant la production locale d’énergies renouvelables. Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon au climat et à l’énergie, affirme que ce club est à « co-construire ensemble » et qu’il est là « pour tout le monde ».

Pour son financement, le Club solaire de la Métropole s’appuie sur 50 000 euros par an fournis par son partenaire Enedis. Ces représentants affirment qu’ils n’ont pas besoin de plus pour l’instant.

Comme suite au dernier rapport du GIEC, la baisse de l’émission de gaz à effet de serre devient vitale, la Métropole souligne que la filière solaire pourrait être « un potentiel très important » à l’avenir.