Lyon : la Métropole veut réduire les meublés de tourisme pour en consacrer davantage aux habitants de la ville

Ce mercredi 13 avril, une nouvelle réglementation concernant les changements d’usage de logements en meublés de tourisme à été présentée par la Métropole de Lyon. Avec une forte croissance de la multipropriété à destination du tourisme, la Ville et le Grand Lyon ont voulu agir pour que les habitants et futurs habitants puissent trouver un logement plus facilement et rapidement.

« À la base, c’était juste pour arrondir les fins de mois » déclare Grégory Doucet, maire de Lyon. Aujourd’hui, il y a plus de 9 000 adresses dans Lyon destinées au tourisme, supprimant ainsi de potentiels logements pour les habitants. Le but de cette nouvelle réglementation est donc de limiter ce phénomène.

Renaud Payre, vice-président de la Métropole, veut « agir sur la politique du foncier et lutter contre le système vacant de l’immobilier ». Le maire souhaite lui un contrôle de la situation pour « éviter que la totalité des quartiers lyonnais se transforment en meublés tourisme ». Avec ce nouvel objectif, dans l’hyper-centre de la ville, pour toute demande déposée, il y aura désormais une compensation obligatoire dès le premier mètre carré.

Renaud Payre, Vice-Président de la Métropole de Lyon

Dans une ville aussi touristique que Lyon, terre d’événements culturels, la Métropole sait que ces biens destinés au tourisme sont indispensables pour pouvoir accueillir le dynamisme de l’ancienne capitale des Gaules. Mais l’augmentation de ce phénomène, la municipalité « n’en veut pas », tout comme le Grand Lyon.

Par ailleurs, les hôteliers ont vu leur chiffre baisser avec l’apparition de ces plateformes en ligne de location. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, espère, avec ces nouvelles dispositions, limiter cette « concurrence déloyale » qui persiste.