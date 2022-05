Lyon : la mort d’un jeune homme reste encore mystérieuse, un appel à témoins est lancé

Le vendredi 6 mai, un jeune homme est décédé dans des circonstances mystérieuses, son corps inanimé a été retrouvé dans la Saône, au niveau du 52, quai Rambaud, près du Azar Club.

La victime aurait quitté ses deux amies vers 00 h 40 dans la nuit du jeudi au vendredi, après une soirée qui se déroulait au Loupika, un bar-péniche du 2e arrondissement. C’est la dernière fois que le jeune homme a été vu en vie, avant d’être retrouvé mort dans la Saône vers 14h30 le vendredi.

À la suite de cet événement tragique, la police nationale a lancé un appel à témoins et les enquêteurs cherchent toute personne susceptible de pouvoir faire avancer l’enquête et déterminer les causes de la mort du jeune homme.

Pour information, il s’agit d’un homme âgé de 22 ans, de type européen, aux cheveux noirs coupés courts, de corpulence normale. Il fait 1,76 m. Ce soir-là, il portait un sweat à capuche gris, un jean bleu foncé et une paire de baskets noires Nike.