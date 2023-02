Lyon : la Part-Dieu accueille l’artiste Tim Zdey

Le centre Westfield La Part-Dieu déploie des événements culturels et artistiques tout au long de l’année. L’artiste Tim Zdey, à la renommée internationale, inaugure sa toute dernière œuvre ; une fresque colorée et onirique, sur le thème de la lecture, située au niveau de la Porte de La Bibliothèque. En combinant des formes géométriques, des couleurs vibrantes et des textures riches, l’artiste crée une composition unique.

Jean-Philippe Pelou-Daniel, Directeur du centre Westfield La Part-Dieu : “Le centre Westfield La Part-Dieu développe un Projet Culturel depuis un an et demi, en soutien et en synergie avec la Mairie du 3ème arrondissement, la Ville de Lyon et le macLyon. Nous proposons aux visiteurs un parcours culturel au sein du centre, ponctué d’œuvres. En tant que lieu de vie et de rencontres, notre ambition est de faire du centre Westfield La Part-Dieu un lieu engagé durablement au service de la Culture de son Quartier et de sa Ville.”

Aux côtés de Tim Zdey, des ateliers créatifs et artistiques autour de la lecture ont pris vie lors de l’inauguration. Les enfants étaient invités à imaginer une histoire, afin d’illustrer la couverture de leur propre livre, dont le support fut créé en exclusivité et pour l’occasion par l’artiste.