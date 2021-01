Lyon : la police annonce des contrôles sur les voies de covoiturage de l’axe M6-M7

À partir du 18 janvier, la police nationale sera présente aux abords des voies de gauche sur la M6 et la M7. Objectif : contrôler les zones réservées aux véhicules d’au moins deux personnes, ceux possédant une vignette Crit’Air 0, aux taxis et aux transports en commun, entre Dardilly/Limonest et Pierre-Bénite.



Pour ceux qui transgresseraient cette règle, une contravention de 135 euros est déjà prévue par la police.



Du dimanche au vendredi soir, un signal lumineux informera les véhicules de la réservation de ces voies, en service depuis le 21 décembre dernier.

🔴Voies réservées sur M6 et M7:

La CRS Autoroutière Rhône-Alpes Auvergne informe les usagers qu'à partir du 18 janvier 2021,

les contrôles journaliers sur ces axes donneront lieu à des verbalisations en cas d'infractions.

Plus d'infos ici:https://t.co/hX6iZaAEii pic.twitter.com/DZsYBCtnPo — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) January 14, 2021