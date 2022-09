Lyon : la première Maison de la diversité ouvrira en 2024

La première Maison de la diversité en France ouvrira ses portes à Lyon. Un lieu de vie participatif et inclusif, notamment dédié aux personnes LGBTI+. La résidence ouvrira fin 2024 à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement.

C’est une première en France. Ce jeudi 29 septembre, la Ville de Lyon, la Métropole, l’association Les Audacieux & Les Audacieuses, accompagnés de leurs partenaires, ont officiellement lancé la construction de la Maison de la diversité. Celle-ci se présente comme un habitat inclusif et participatif. L’objectif est de créer du lien social, rompre avec l’isolement et lutter contre les discriminations. En France, les seniors LGBTI+ représentent plus d’un million de personnes. 65 % vivent seuls, 90 % d’entre eux n’ont pas d’enfant. Le taux de suicide des personnes LGBTI+ de plus de 60 ans est également 2 à 7 fois plus élevé que celui des seniors hétérosexuels.

Pour les locations, la priorité sera donnée à des seniors LGBTI+ ou porteurs du VIH, néanmoins “c’est ouvert à tous, ce ne sera pas exclusivement réservé aux seniors LGBTI+”, rappelle Christophe Dercamp, coordinateur de l’association Les Audacieux & Les Audacieuses.

Christophe Dercamp, coordinateur de l’association Les Audacieux & Les Audacieuses.

Grégory Doucet, la maire de Lyon.

16 logements, dont un logement étudiant et une chambre d’amis, 120 m² d’espaces collectifs

“Au départ, j’ai entendu parler du projet sur les réseaux sociaux et je me suis dis bon, à tous les coups ce sera à Paris, ce sont les Parisiens qui vont en bénéficier… Et puis là bahla chance, la première est à Lyon, et c’est génial !”, se réjouit François, candidat à la location. “Ce qui me motive justement, c’est cette aventure humaine avec un projet, avoir des voisins avec qui partager des affinités aussi. Et puis au moins, je sais qu’il n’y aura pas de remarques, de sales blagues sexistes… Si un matin, je sors de chez moi avec des paillettes, personne ne va me dire : oh la vieille tapette ou je ne sais quoi… C’est l’idée d’avoir un endroit un peu tranquille, safe”, explique-t-il.

Alexandre Chevaler, adjoint au maire délégué aux liens intergénérationnels et à la qualité de vie des aînés, s’exprime notamment sur les potentielles interrogations que peut soulever ce genre de projet.

La Maison de la diversité devrait ouvrir ses portes en 2024. Crédit : Ville de Lyon

Réalisé par le cabinet d’architecture JAA, la maison, sur 5 niveaux et une surface de 680 m² habitables, sera équipée de 16 logements (11 T2 et 5 T1) dont un logement étudiant et une chambre d’amis, de 120 m2 d’espaces de vie partagée (salles multi-activités, buanderie partagée, garage à vélos) et d’un jardin de 240 m². L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite. 9 logements auront des loyers locatifs intermédiaires et 7 seront des logements sociaux.

Le projet a été voté à l’unanimité, lors du dernier conseil municipal de Lyon (20 septembre) et au Conseil de la Métropole, le 24 janvier dernier. “Cela me rend heureux et fier”, se réjouit Grégory Doucet. Ce projet est financé à hauteur de trois millions d’euros par la Croix-Rouge habitat. La première pierre devrait être posée durant le printemps 2023. Plusieurs discussions ont été ouvertes avec une dizaine d’autres villes dont Paris, Marseille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Nantes, ou encore Lille. L’ouverture est prévue pour fin 2024.

A.M