Lyon : « La Ville à vélo » appelle à la mobilisation ce vendredi

La Ville à Vélo, association de promotion de l’usage du vélo dans la Métropole de Lyon, lance l’opération « protège ta piste » ce vendredi 8 janvier à 8h dans le 6e arrondissement, sur le cours Vitton entre les rues Masséna et Tête d’Or. Le but : sensibiliser le public sur le danger entraîné par l’arrêt et le stationnement sur un aménagement cyclable.



“Les objectifs de cette action sont de sensibiliser le grand public au danger que ce type de comportement représente pour les cyclistes, et de dénoncer le peu de volonté politique pour l’empêcher”, explique l’association.



Elle revendique notamment les maires de Lyon et le préfet du Rhône à mobiliser les polices municipales et la police nationale pour sanctionner le stationnement sur les aménagements cyclables.