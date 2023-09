Lyon : la ville dévoile la nouvelle mise en lumière de la chapelle de l’Hôtel Dieu

Dans le cadre de son Plan Lumière, la Ville de Lyon a inauguré vendredi dernier, la nouvelle mise en lumière de la Chapelle de l’Hôtel Dieu.



Mis en place par la Direction de l’Eclairage Urbain de la Ville de Lyon, le projet a pour but de mettre en lumière l’élément majeur du patrimoine architectural de la capitale des Gaules au cœur du site UNESCO. La Chapelle représente l’un des rares exemples lyonnais d’église baroque.

Avec ce projet d’illumination, la façade principale de la chapelle a pu être traitée. Plusieurs projecteurs ont été installés sur les façades voisines du monument, afin que les portées générées sur le sol, soient estompées. Un rétroéclairage des 3 horloges situées sur les clochetons va également contribuer à l’illumination.



“En prenant soin du patrimoine et des paysages, cette mise en lumière s’inscrit pleinement dans les orientations du nouveau Plan Lumière de la Ville de Lyon. Un Plan Lumière qui entend placer la qualité au coeur du dispositif, tout en proposant aux Lyonnaises et Lyonnais, une lumière au service de la biodiversité, du paysage nocturne et de la réduction de la pollution lumineuse” a commenté l’adjoint au Maire de Lyon, Sylvain Godinot dans le communiqué.